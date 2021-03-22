العراق ومصر يبحثان زيادة التعاون لمواجهة كورونا

2021/03/22 | 18:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]بحث وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، والسفير المصري لدى بغداد، احمد اسماعيل، الإثنين، زيادة افاق التعاون بين العراق ومصر في المجالات الصحية المختلفة.

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