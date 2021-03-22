يار الله وقائد عمليات الحشد في ديالى يطلعان على نتائج عملية “ثأر الشهداء”

2021/03/22 | 18:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أطلع قائد قاطع عمليات ديالى طالب الموسوي ورئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، الاثنين، على عملية “ثأر الشهداء”، فيما سمح للمدنيين بالعودة الى أراضيهم التي كانت تحت سيطرة داعش لمزاولة الزراعة وجني المحاصيل.وذكر بيان لاعلام الحشد ان , الموسوي استقبل رئيس اركان الجيش وقائد القوة البرية و اصطحبهما في جولة ميدانية للاطلاع على نتائج عملية “ثأر الشهداء” من زور الاصلاح والمقالع وصولا الى زور الشيخ بابا في ناحية جلولاء وخانقين شمال شرقي ديالى ".واضاف البيان :" انه تم السماح للمدنيين بالرجوع الى أراضيهم الزراعية داخل الزور والقيام بزراعتها بعد أن كانت تلك الأراضي مأوى لجرذان فلول داعش الإرهابية، مشيرا الى ان القادة اكدوا ضرورة تأمين تلك المناطق"./انتهى2

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