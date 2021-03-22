2021/03/22 | 18:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البيتكوين تعتبر بديلاً للذهب وليس الدولار، مشيراً إلى أنها تفتقر للمكونات الرئيسية التي تجعلها عملة مفيدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الفيدرالي: البيتكوين بديل للذهب وليس الدولار) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الفيدرالي: البيتكوين بديل للذهب وليس الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).