الصحة تكشف تفاصيل المباشرة بتنفيذ 9 مشاريع في الانبار ضمن المنحة الكويتية

2021/03/22 | 18:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، تفاصيل المباشرة بتنفيذ 9 مشاريع في محافظة الانبار ضمن المنحة الكويتية للمشاريع الصحية. وذكر بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “حسب توجيهات وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، التقى مدير عام دائرة صحة الانبار خضير خلف شلال اليوم في مكتبه، بحضور مدير قسم الهندسة والمشاريع عمر عبد المنعم …

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