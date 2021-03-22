صحة كردستان تنشر الموقف الوبائي اليومي لـ’جائحة’ كورونا

2021/03/22 | 18:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سجل إقليم كردستان، الاثنين، 8 حالات وفاة و223 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد المتماثلين إلى الشفاء 189 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وذكرت وزارة الصحة في الإقليم عبر بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 اذار 2021)، انها "اجرت 4080 فحصا جديدا للكشف عن المصابين بكورونت خلال اليوم، و منها (1888) فحصا في اربيل و(236) في السليمانیة و(1880) في دهوك و(76) في گرمیان".

واشارت الوزارة الى ان "النتائج كشفت اصابة (223) مصابا جديدا من بينهم (29) في اربيل و(26) في السلمانیة و(166) في دهوك و(2) في گرمیان".

ولفتت الوزارة الى "اكتساب (189) مصابا الشفاء التام من بينهم (76) في اربيل و(55) في السليمانیة و(58) في دهوك"، موضحة "وفاة (8) مصابين من بينهم (5) في اربيل و(1) في السليمانية و(2) في دهوك".

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