"رايا والتنين الأخير" يحافظ على صدارة إيرادات السينما الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي

2021/03/22 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

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احتفظ فيلم الرسوم المتحركة "رايا والتنين الأخير"، وهو من إنتاج شركة "ديزني"، بصدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية للأسبوع الثالث محققاً 5,2 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وجمع الفيلم ثمانية ملايين دولار أخرى في الخارج بعرضه في 29 بلداً، لترتفع إيراداته العالمية الإجمالية إلى 71 مليون دولار.

وحافظ فيلم "توم آند جيري" لشركة "وارنر بروس" على المركز الثاني بإيرادات بلغت 3,8 ملايين دولار.



كما احتل فيلم الخيال العلمي "سريان الفوضى" المركز الثالث بمبيعات تذاكر قدرها 1,9 مليون دولار.

وحل الفيلم الدرامي الجديد "كورير" في المركز الرابع محققاً مليوني دولار، في حين أكمل فيلم الرسوم المتحركة "عائلة كرودز: عهد جديد" عقد الخمسة الأوائل بإيرادات 620 ألف دولار.

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