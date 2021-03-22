مقترح نيابي جديد لـ ’’إلزام’’ الحكومة بتعديل سعر الصرف

2021/03/22 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأكد عضو مجلس النواب، عباس الزاملي، اليوم الإثنين، أن مطالبات إعادة سعر صرف الدولار لا علاقة لها بتأجيل إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، مبينا أن الضغط سيستمر على الحكومة من أجل إعادة سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي. وقال الزاملي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "مطالبات بعض الكتل السياسية والنواب بإعادة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى وضعه السابق لا علاقة له بتأجيل تشريع مشروع قانون الموازنة في الجلسة السابقة"، مبينا أن "السبب هو الخلاف الذي ما يزال مستمرا حول حصة الكرد في الموازنة". وأضاف أن "الضغط سيكون مستمرا على الحكومة من أجل إعادة سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي، على اعتبار إن الإجراء حكومي ولا يحق لمجلس النواب إجراء أي تعديل عليه". وأكد أن "الوضع المالي للبلاد يختلف بالوقت الحالي عما كان في السابق نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، بالتالي لا حاجة لاستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار"، كاشفا عن وجود "مقترح ينص على المضي بالتصويت على مشروع الموازنة بالسعر الحالي ومن ثم جمع تواقيع برلمانية لإصدار قرار يلزم "يجبر" الحكومة على العودة إلى سعر الصرف السابق".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد عضو مجلس النواب عن تحالف "الفتح"، مختار الموسوي، أن جلسة مجلس النواب المقبلة ستكون حاسمة لتمرير مشروع قانون الموازنة لسنة 2021، مبينا أن، بعض القوى الكردية تحاول فرض مواقفها على القوى السياسية.وقال الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تأخر تشريع قانون الموازنة أثر كثيراً على المواطنين ومؤسسات الدولة بالتالي من غير المعقول استمرار الحال على ما هو عليه"، مبيناً أن "الكرد يحاولون فرض مواقفهم على القوى السياسية وهذا ما لا نقبل به".وأضاف، أن "القوى الكردستانية عليها أن تنظر لمصلحة البلاد لا مصالحها السياسية والشخصية"، متهما إياها بـ "عرقلة تمرير المشروع طوال الفترة الحالية".وأكد الموسوي، أن "جلسة مجلس النواب المقبلة ستكون حاسمة بشأن تمرير مشروع قانون الموازنة سواء حضر الكرد أو لم يحضروا"، معربًا عن أمله بـ "التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف للجميع قبيل موعد عقد الجلسة".ورفع مجلس النواب، جلسة التصويت على موازنة 2021، إلى يوم السبت المقبل، بسبب الخلافات التي حصلت على بعض بنودها.

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