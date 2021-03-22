مقترح نيابي جديد لـ ’’إلزام’’ الحكومة بتعديل سعر الصرف

وفي وقت سابق من اليوم، أكد عضو مجلس النواب عن تحالف "الفتح"، مختار الموسوي، أن جلسة مجلس النواب المقبلة ستكون حاسمة لتمرير مشروع قانون الموازنة لسنة 2021، مبينا أن، بعض القوى الكردية تحاول فرض مواقفها على القوى السياسية.وقال الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تأخر تشريع قانون الموازنة أثر كثيراً على المواطنين ومؤسسات الدولة بالتالي من غير المعقول استمرار الحال على ما هو عليه"، مبيناً أن "الكرد يحاولون فرض مواقفهم على القوى السياسية وهذا ما لا نقبل به".وأضاف، أن "القوى الكردستانية عليها أن تنظر لمصلحة البلاد لا مصالحها السياسية والشخصية"، متهما إياها بـ "عرقلة تمرير المشروع طوال الفترة الحالية".وأكد الموسوي، أن "جلسة مجلس النواب المقبلة ستكون حاسمة بشأن تمرير مشروع قانون الموازنة سواء حضر الكرد أو لم يحضروا"، معربًا عن أمله بـ "التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف للجميع قبيل موعد عقد الجلسة".ورفع مجلس النواب، جلسة التصويت على موازنة 2021، إلى يوم السبت المقبل، بسبب الخلافات التي حصلت على بعض بنودها.
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