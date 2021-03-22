بالوثيقة: العنكوشي يقاضي إدارة نادي الشرطة

2021/03/22 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادقدم رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي ، شكوى في محكمة تحقيق الرصافة ضد رئيس نادي الشرطة ’’وهاب الطائي’’ وعضو الادارة ’’غالب الزاملي’’، ومجموعة من موظفي إدارة النادي. وذكر العنكوشي في الشكوى، إن "المشتكى عليهم منعوا رئيس نادي الديوانية من الدخول الى مقصورة ملعب الشعب وسحب اسلحة من خلال حماياتهم وامام الحضور بالرغم من حظر دخول السلاح الى الملاعب".واضافت الشكوى،" كما تم التجاوز على مدينة الديوانية من خلال الهتافات ومن قبلها تحريض الجمهور للاعتداء على لاعبي الديوانية واحداث أذى واصابات".وكان اللقاء قد انتهى بخماسية شرطاوية في شباك الديوانية.

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