2021/03/22 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، ان مليون طالب يؤدون الامتحانات الفصلية النهائية في الجامعات العراقية

وقالت الوزارة في بيان صحفي، انه “التزاما بتوقيتات التقويم الجامعي للسنة الدراسية 2021/2020 أجرت الجامعات والكليات الحكومية والأهلية الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول ونصف السنة للدراسة الأولية الصباحية والمسائية حيث يؤدي مليون طالب ابتداء من هذا اليوم الموافق الثاني والعشرين من آذار الاختبارات موزعين على أكثر من ألفين وستمئة وأربعة وخمسين قسما بمختلف التخصصات الأكاديمية”.

واضافت ان “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، وجه رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام والفروع العلمية بمتابعة سير الامتحانات بدقة عالية وموضوعية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين سيرها لأبنائنا الطلبة بالشكل الأمثل وانعقاد مجالس الجامعات والكليات طيلة مدة الامتحان ومراعاة التعليمات النافذة والقرارات الصادرة بهذا الشأن ولاسيما توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.

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