التعليم العالي: أكثر من مليون طالب باشروا بأداء الامتحانات الفصلية إلكترونياً

2021/03/22 | 18:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة التعليم العالي، الاثنين، أن مليون طالب قد أدّوا الامتحانات الفصلية في الجامعات العراقية هذا اليوم. وذكر بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز”، أنه “التزاما بتوقيتات التقويم الجامعي للسنة الدراسية 2021/2020 أجرت الجامعات والكليات الحكومية والأهلية الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول ونصف السنة للدراسة الأولية الصباحية والمسائية حيث يؤدي مليون طالب ابتداء …

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