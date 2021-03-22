العيداني: اكمال البنى التحتية للبصرة رهن 3 أمور

2021/03/22 | 19:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال محافظ البصرة، اسعد العيداني، الاثنين، ان المحافظة بحاجة إلى تسلم مستحقاتها من البترودولار والاستثمارية والمنافذ الحدودية لاكمال بناها التحتية، واصفا تصريحات للنائب رامي السكيني حول موازنة 2019، بانها "غير دقيقة".

ودعا العيداني في مؤتمر صحفي حضره مراسل NRT عربية اليوم، (22 آذار 2021)، النواب الممثلين عن المحافظة الى التكاتف لغرض الحصول على استحقاقات مدينتهم ضمن الموازنة الاتحادية لهذا العام.

وأضاف، ان "البصرة بحاجة الى الحصول على مستحقاتها المالية من البترودولار والاستثمارية والمنافذ الحدودية لغرض اكمال جميع البنى التحتية في المحافظة".

وتابع، ان "التصريحات الأخيرة للنائب عن كتلة سائرون رامي السكيني حول موازنة 2019، غير دقيقة".

وكان العيداني، رد السبت الماضي، على تصريح للنائب رامي السكيني حول استلام المحافظة مبالغ مالية تقدر بـ4 تريليونات دينار في عهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وخاطب العيداني مجلس النواب حول صحة تصريح النائب السكيني، والذي ينص على استلام المحافظة مبلغ 4 تريليونات دينار عراقي في عام 2019، وانه تم تمويل احد الشركات المتعاقدة بمبلغ يتجاوز الـ2 تريلون دينار.

وطالب العيداني رئاسة المجلس بتبيان الامر، مؤكدا اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

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