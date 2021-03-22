العراق والهند يبحثان التعاون في مجال العمالة الوافدة والشأن الاجتماعي

2021/03/22 | 19:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، مع السفير الهندي في العراق بيراندار سينغ ياداف، التعاون بين البلدين في عدد من المجالات لاسيما المتعلقة بتنظيم اوضاع العمالة الهندية.وبحسب بيان مكتبه، انه” جرى خلال اللقاء مناقشة مذكرة التفاهم المقدمة من الجانب الهندي فيما يخص آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات التي تعنى بها وزارتي العمل في البلدين الصديقين وملف العمالة الهندية ، فيما تم تقديم شرح مفصل عن تجربة الهند في مجال مساعدة الفئات الهشة عن طريق منظمة (سيبا) الهندية”.واكد الركابي على” الالتزام بالقوانين العراقية فيما يخص العمالة الهندية وان يكون توافدها بشكل رسمي وخاصة لمن لديهم الخبرة […]

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