وزير الخارجية يهاتف نظيره الكويتي ويناقشان سلسلة ملفات

2021/03/22 | 19:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ناقش وزير الخارجية فؤاد حسين، الاثنين، مع نظيره الكويتي أحمد الصباح، آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن مستجدات الاوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

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وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آذار 2021)، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين أجرى اتصالاً هاتفياً مع الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، مُبدياً تطلّعه لاستمرار العلاقات الثنائية المتميزة إلى ما يحقق طموح الشعبين الشقيقين".

وأكد الوزير على "أهمية الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على كلا البلدين، فضلا عن مناقشة مستجدات الاوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

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