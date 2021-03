لكزس تعد بمفاجآت.. قريبا جدا

2021/03/22 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

خلال إطلاق LEXUS IS 500 وعد مسئولو شركة لكزس بالمزيد من طرازات F و F-Sport مع تلميحات بشأن المحركات الجديدة ومحرك V8 المألوف.وسيارة LEXUS IS 500 الجديدة هي أول سيارة لكزس IS تعمل بمحرك V8 منذ ظهور IS F الأصلية في عام 2008، ومن المهم ملاحظة أن IS500 الجديدة ليست طراز F كامل الأداء بل هي سيارة سيدان V8 تركز على المتحمسين، ولكي يحصل طراز LEXUS على لقب F تطلب الأمر سلسلة من الاختبارات التي تتضمن موافقة الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا أكيو تويودا بعد الاختبار على المسار الصحيح.وسيارة IS 500 هي مجرد تلميح للأشياء القادمة حيث تضع الشركة أنظارها على بناء سيارات تستهدف عشاق القيادة، وبناءً على حدث إطلاق IS 500 ، يمكننا أن نتوقع مجموعة كاملة من السيارات عالية الأداء وسيارات الدفع الرباعي قريبًا جدًا،وجاء هذا بناءً على العرض التقديمي ، ويمكننا أن نتوقع LEXUS LC F و LS F في وقت لاحق من هذا العام مع المزيد من الطرز التي ستتبعها بما في ذلك أول سيارة لكزس إف SUV، وستساعد هذه المجموعة المتنامية من طرازات LEXUS F في بناء سمعة علامة لكزس التجارية في تصنيع سيارات ذات أداء فريد مع منح المتحمسين بديلاً قويًا للمنافسين الألمان.وتلمح إشارة إلى أن هذا بعيد المنال في المستقبل وفي الوقت الحالي ، ويمكننا أن نتوقع مجموعات نقل حركة مماثلة لطرازات LEXUS F السابقة إذا كان هذا يحافظ على لكزس V8 لفترة أطول قليلاً.

