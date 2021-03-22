الحظر الشامل.. نائب يطلب من وزارة الصحة خيارات بديلة لا تضر بمعيشة المواطنين

2021/03/22 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، عبد عون العبادي، اليوم الإثنين، إن إجراءات الحظر مرفوضة لإنها تؤثر غلى معيشة المواطنين.

وذكر عبد عون العبادي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المطالبات البرلمانية أو الشعبية بإلغاء الحظر الشامل أو الجزئي تهدف لحث الوزارة على تطبيق إجراءات وقائية لا تضر بمعيشة المواطنين".

وأضاف العبادي، إن "الحظر الشامل أثر بشكل كبير على الكسبة والطبقات العاملة وبالتالي رفضنا هذا الإجراء لانه يضر بالمواطنين، ولا علاقة له بكسر سلسلة جائحة كورونا".

ولفت العبادي، إلى أن "الإجراءات الوقائية المتبعة بالعراق معمول بها في جميع دول العالم، وتهدف وزارة الصحة في ذلك إلى منع تفاقم الموقف الوبائي وخروج الموقف عن السيطرة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الإثنين ، تسجيل 29 حالة وفاة و 4655 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 27095 فحصاً.

وتصدرت بغداد عدد الإصابات المسجلة اليوم بـ 2093 حالة في الكرخ والرصافة ومدينة الطب تلتها البصرة بـ 727 إصابة ثم بـ 267 إصابة.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية وفقاً للوزارة 4088 شخصاً.

ورجح عضو خلية الأزمة في البرلمان، النائب حسن سلمان، أمس الأحد، عودة الحكومة إلى فرض الحظر الشامل طيلة أيام الأسبوع في حال استمرار تسجيل عدد إصابات مرتفع واستشراء حالة اللاالتزام بإجراءات الوقاية من قبل المواطنين.

وقال سلمان في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "تحذير وزير الصحة من أيام قريبة عاصفة جدا بسبب الجائحة في العراق، ياتي من قراءة عدد الإصابات المسجلة يوميا"، مؤكداً أن "إعادة الحظر الشامل أمر محتمل في حال شهدت معدلات الإصابة ارتفاعاً قياسياً وخطيراً للغاية".

وأضاف سلمان، أن "تحذيرات وزارة الصحة المتكررة تأتي لتنبيه الراي العام من خطورة وصول الإصابات إلى معدلات مرتفعة جداً"، مشيرا الى أن "معدل الالتزام بالإجراءات الوقائية لايتعدى 20% في عموم العراق، أي أن هناك 80% من الشعب غير ملتزمين، وهذا أمر بالغ الخطورة".

وتابع، أن "مسؤولية إتخاذ التدابير الوقائية تقع على عاتق المواطنين لمنعِ انتقال الزصابات إلى الأخرين".

واشار عضو خلية الازمة النيابية، إلى إنه "بدون تعاون المواطنيين والالتزام بالأُطر الوقائية ستبقى معدلات الإصابة تسجل أرقاما عالية وخطيرة".

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