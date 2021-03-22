وزير الخارجية لنظيره الكويتي: نتطلع للارتقاء بآفاق التعاون

2021/03/22 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أبدى وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، لنظيره الكويتي، أحمد الصباح، تطلعه للارتقاء بآفاق التعاون.وذكر إعلام وزارة الخارجية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “وزير الخارجية فؤاد حسين، أجرى اتصالاً هاتفياً مع أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وناقشا مستجدات الاوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية”.ووفقا […]

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