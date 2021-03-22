2021/03/22 | 19:24 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 22 مارس 2021 | 07:21 مساءً

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برلمانية كردية: جولة مباحثات جديدة للوفد الكردي في بغداد الأسبوع المقبل

كشفت نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، جولة مباحثات جديدة للوفد الكردي في بغداد الأسبوع المقبل.



وقالت النائب بليسة جبار فرمان عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "الاخ قوباد طالباني كان يدرك مدى كبر المهمة التي وضعت على عاتقه عند استلامه مهام نائب رئيس حكومة اقليم كردستان وانه سيتعرض لانتقادات كثيرة، والانتقاد الاكبر كان حول رئاسته للوفد المفاوض وزياراته المتكررة الى بغداد".



واوضحت: "انا اعتقد بانه ورغم كل تلك الانتقادات والمشقة الكبيرة التي يتحملها فأن استمرار الاخ قوباد طالباني ووزراء الاتحاد الوطني في الحوار والتفاوض يدل على حرص الاتحاد الوطني وكوادره على مستقبل اقليم كردستان والاوضاع المعيشية للمواطنين".



وتابعت، أن "المشاكل العالقة المتراكمة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية لاتعالج من داخل المكاتب وخلف الكومبيوترات، المهم لدى الاتحاد الوطني الكردستاني معالجة المشاكل وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين، والوفد المفاوض ورغم قضاء أكثر من 185 ساعة من الحوارات مستعد للعودة الى بغداد خلال الاسبوع المقبل ومواصلة المفاوضات تحت قبة مجلس النواب لرأب الصدع ومعالجة الخلافات وهذا يدل على الحرص والاخلاص".

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