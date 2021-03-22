مسؤول للحرة: توجه لتشغيل مصر للطيران رحلات جوية إلى تل أبيب

2021/03/22 | 19:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر مسؤول في شركة "مصر للطيران" إن مصر تدرس تشغيل رحلات جوية مباشرة للشركة بين القاهرة وتل أبيب

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