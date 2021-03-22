هكذا عاشت الكاتبة نوال السعداوي أيامها الأخيرة

2021/03/22 | 19:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني بعد صراع مع المرض وبعد حياة حافلة بالمعارك الفكرية، رحلت الكاتبة المصرية نوال السعداوي عن عمر يناهز الـ 90 عاما ، تاركة إرثا كبيرا من الأعمال والكتابات والأفكار التي ما زالت محل جدل حتى بعد رحيلها.وفي سنواتها الأخيرة عانت الكاتبة المصرية المعروفة من متاعب صحية أدت إلى عزلتها وابتعادها […]

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