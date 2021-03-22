التعليم تصدر بيانا بشأن بدء الامتحانات الفصلية النهائية

2021/03/22 | 19:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، اداء مليون طالب الامتحانات الفصلية النهائية في الجامعات العراقية.

وقالت دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة ببيان اليوم، (22 آذار 2021)، انه "التزاما بتوقيتات التقويم الجامعي للسنة الدراسية 2021/2020 أجرت الجامعات والكليات الحكومية والأهلية الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول ونصف السنة للدراسة الأولية الصباحية والمسائية".

وأضاف البيان، "حيث يؤدي مليون طالب ابتداء من هذا اليوم الموافق الثاني والعشرين من آذار الاختبارات موزعين على أكثر من ألفين وستمئة وأربعة وخمسين قسما بمختلف التخصصات الأكاديمية".

وتابع انه "وفي هذا السياق وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام والفروع العلمية بمتابعة سير الامتحانات بدقة عالية وموضوعية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين سيرها لأبنائنا الطلبة بالشكل الأمثل وانعقاد مجالس الجامعات والكليات طيلة مدة الامتحان ومراعاة التعليمات النافذة والقرارات الصادرة بهذا الشأن ولاسيما توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

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