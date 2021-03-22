كورونا كوردستان.. 8 وفيات و223 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/22 | 19:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الاثنين، تسجيل 8 وفيات و223 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 189 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية.

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