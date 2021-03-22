وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي الأوضاع الأقليمية والدولية

2021/03/22 | 19:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث وزير الخارجية، فؤاد حسين، الاثنين، مع نظيره الكويتي الأوضاع الأقليمية والدولية.وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن “وزير الخارجية فؤاد حسين اجرى اتصالاً هاتفياً مع الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، مُبدياً تطلّعه لأستمرار العلاقات الثنائية المتميزة إلى ما يحقق طموح الشعبين الشقيقين، وأهمية الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على كلا البلدين”.وأضاف البيان، أن “الجانبين ناقشا مستجدات الاوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية”.

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