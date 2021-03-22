نائب محافظ نينوى يطالب الحكومة بانصاف ضحايا عبارة الموصل

2021/03/22 | 19:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا /طالب النائب الأول لمحافظ نينوى سيروان روژبياني الحكومة الإتحادية و الجهات المعنية بإنصاف ذوي ضحايا عبارة الموصل ، .وقال روژبياني في تصريح صحفي : ان حادثة غرق عبارة الموصل ، تعتبر من الحوادث الأليمة و المأساوية التي طالت أهلنا في مدينة الموصل ، سيما وان مشاهدها المبكية لا تزال شاخصة بالاذهان لغاية يومنا هذا، حيث تنتشل جثث الضحايا من النهر بين الحين والآخر بعد سنوات من تلك الفاجعة "ودعا الحكومة الإتحادية الى ايلاء إهتمام أكبر بمدينة الموصل و إنصاف أهلها، سيما و أن المدينة تعتبر مكنوبة و تحتاج الى دعم محلي و دولي لإعادة البناء والإعمار فيها ./انتهى

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