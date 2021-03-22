وزيرة الهجرة تبحث مع منظمة/ undp / اعادة الاستقرار للمدن المحررة

2021/03/22 | 19:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو مع وفد برنامج الامم المتحدة ومنظمة ( undp) الية التنسيق بين الجانبين في اعادة الحياة والاستقرار الى المدن المحررة وارجاع الاسر من المخيمات المتبقية الجدعة الخامس وعامرية الفلوجة .وقالت الوزيرة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين في مبنى الوزارة:" ان الجهد الذي بذلته الوزارة في اغلاق المخيمات كان استثنائيا خاصة في ظل الظروف الراهنة والتحديات المرتبطة بتفشي الجائحة والتراجع الاقتصادي فضلا عن المعوقات التي كانت تقف دون اغلاق المخيمات والنجاح الذي حققته كوادر الوزارة بارجاع تلك الاسر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ".وبينت جابرو بحسب بيان لوزارة الهجرة " ان المتبقي من بين المخيمات المغلقة عدا اقليم كردستان هو مخيمي الجدعة الخامس وعامرية الفلوجة جراء عدد من المشكلات المتعلقة بالقاطنين في هذين المخيمين بسبب خلافات عشائرية وغيرها ".واضافت الوزيرة ان " المرحلة الحالية تستدعي تضافر الجهود من اجل اعادة الحياة والاستقرار الى المدن المحررة بعد ارجاع سكانها الاصليين لمنازلهم وبطبيعة الحال فان الكثير من تلك المدن قد هدمت بناها التحتية وخاصة المنازل ، معربة عن " املها في التعاون الوثيق بالاسراع في بناء او ترميم الدور المهدمة للاسر العائدة وذلك من خلال الدعم الاممي ومساعدة المجتمع الدولي ".من جانبها اشادت الممثل المقيم, زينة احمد والوفد المرافق "لها بخطة الوزارة في اغلاق المخيمات واعادة قاطنيها الى مناطق سكناهم الاصلية , مشيرة الى التواصل مع الوزارة في متابعة خططها بخصوص الاندماج واعادة الحياة والاستقرار وتقديم الدعم لبناء وترميم الدور المهدمة في تلك المدن"./انتهى2

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