حوار مع قريني ،،،،،،،، - منصور الريكان

2021/03/22 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان يا هذا الراكن في الجب تمهلْأراك تقرأ تاريخ المجد ولا تسألْدغدغك الليل ونادمك الجرح وتغفو بين حكايات المنبوذينْأراك تدندن وتمزمز وتراسل غرمائك الثوريينْأباحوك العشق الوردي وفي رأسك ضج الفقراءْتبقى أحلامك تائهة ويداك على صدرك تقرأ بالذكر تهدجْوعليك الصبر ينام وبرأسك تنهال الأشواكْيا أحزن ما في الكون رؤاك انتحرت ما بين الضد والصدقْتعاني من هول مزاعمك النكراءْوتلتذ ......





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