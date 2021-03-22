2021/03/22 | 19:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة النقل، الاثنين، عن قرب وصول معدات كبيرة بضمنها مطرقة عملاقة لدق ركائز الأرصفة في ميناء الفاو الكبير. وقال المدير العام لشركة موانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “استناداً الى توجيهات وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، فإن العمل في ميناء الفاو الكبير يجري …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تكشف عن قرب وصول معدات كبيرة لإتمام العمل في ميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تكشف عن قرب وصول معدات كبيرة لإتمام العمل في ميناء الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).