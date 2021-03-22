نيمار يتوصل لاتفاق يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

2021/03/22 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل الإعلام العالمية، مساء اليوم الإثنين، عن بعض الأخبار والتحديثات التي تخص مستقبل البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا مهاجم وجناح باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق المختص في أخبار انتقالات اللاعبين أن، "البرازيلي نيمار حسم مستقبله بشكل كبير مع فريق باريس سان جيرمان".

وأكد فابريزيو رومانو أن، "نيمار يقترب من التوقيع على عقد جديد مع نادي باريس سان جيرمان سوف يبقيه مع العملاق الباريسي في ملعب حديقة الأمراء لفترة أطول".

وكشف رومانو أن، "نيمار سيوقع على عقد جديد مع باريس سان جيرمان سوف يبقيه مع الفريق حتى صيف عام 2026 القادم"، كاشفاً أنه "سيكون هناك مبلغاً كبيراً في العقد كإضافات إذا حقق اللاعب لقب دوري أبطال أوروبا في السنوات القادمة".

وأشيع في الفترة الأخيرة أن البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا سوف يعود إلى الدوري الإسباني من بوابة ريال مدريد أو برشلونة ولكن من الواضح أن الأمور حسمت ببقائه في باريس سان جيرمان.

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