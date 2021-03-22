2021/03/22 | 19:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بضبط اسلحة متنوعة غربي مدينة الرمادي .

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “القوات الامنية نفذت عملية اقتحام لموقع ارتكاز لعناصر عصابات داعش الاجرامية في مناطق مختلفة من صحراء قضاء هيت غربي مدينة الرمادي، تمكنت خلاله من الاستيلاء على اسلحة متنوعة”.

وأضاف، أن “القوة الامنية استولت على قنابر هاون مختلفة الانواع فضلا على مقذوفات حربية”، مبينا ان “العملية نفذت وفق معلومات استخباراتية افادت بوجود اسلحة من مخلفات التنظيم الاجرامي في المنطقة المستهدفة”.

يشار الى ان مدن الانبار تشهد وبشكل شبه يومي عمليات ملاحقة لبقايا خلايا ارهابي داعش واماكن اخفاء أسلحتهم.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستيلاء على اسلحة متنوعة غربي الرمادي ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستيلاء على اسلحة متنوعة غربي الرمادي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).