2021/03/22 | 19:54 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة نادي الشرطة تقرر إبعاد اللاعب مازن فياض بسبب تقاعسه عن أداء واجبه خلال مواجهة نفط الوسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/22 | 19:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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