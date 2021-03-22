2021/03/22 | 19:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عائلة أحمد راضي تصدر بياناً بشأن بيع منزلها بغداد- الزمان اصدرت عائلة الساحر احمد راضي بيانا اعلنه المحامي امير الدعمي بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي خبر بيع بيت الكابتن احمد راضي وهو الارث الوحيد الذي تركه الراحل رحمه الله وقد جائتني تساؤلات كثيرة مستفسرة عن صحة الخبر .وجاء البيان ان (الكابتن رحمه الله كان […]

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