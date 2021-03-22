2021/03/22 | 19:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى إستثمار حقيقي – عبد الحكيم مصطفى تعتزم الهيئة التطبيعية لتسيير شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم اطلاق مشروع مراكز للموهبة الرياضية في عموم مدن العراق حسب تصريح رئيس الهيئة اياد بنيان لوسائل الاعلام..الفكرة ليست جديدة، خاصة وان اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، وقبلها وزارة الشباب والرياضة، تبنت في مدد زمنية سابقة فكرة مشروع البطل […]

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