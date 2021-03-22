2021/03/22 | 19:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الشباب النيابية تبارك إنجازات لاعبي البارالمبية بغداد- الزمان تقدم النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرباضة في مجلس النواب وبالنيابة عن السيدات والسادة اعضاء اللجنة بازكى التهاني واطيب التبريكات الى اللجنة الوطنية البارالمبية للانجازات المتحققة بتأهل عدد من اللاعبين الى الدورة البارالمبية التي ستقام في طوكيو الصيف القادم والبطولة الجارية في تونس.وتعبر اللجنة […]

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