2021/03/22 | 19:56 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 22 مارس 2021 | 07:54 مساءً

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إرتفاع غير مسبوق لاسعار المواد الغذائية مع قرب شهر رمضان

تشهد الاسواق المحلية ارتفاعاً غير مسبوق باسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.



وبلغت سعر قنينة الزيت الواحدة {3} الاف دينار بعد ان كانت {1500} دينار فيما ارتفع سعر كيس الحليب الى {2500} بعد ان كان {1500} كما ارتفع سعر الكيلوغرام من مادة السكر الى {1500} دينار بعد ان كان {750} دينارا.



كما زادت اسعار البقوليات بجميع اصنافها والارز بحدود {750-1000} دينار للكيلوغرام الواحد، ناهيك عن ارتفاع اسعار الادوية والسلع الخدمية الاخرى.



كما ارتفعت اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة والاسماك والالبان على حد سواء مع اقتراب شهر رمضان المبارك.



واسباب ذلك الى" ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، بالاضافة الى استغلال التجار سوء الاوضاع الاقتصادية التي تؤثر سلبا على دخل المواطن وقرب حلول شهر رمضان المبارك".



وناشد رئيس الوزراء والجهات المعنية الى" مراعاة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود ومايلاقونه من معاناة في تامين ابسط حقوقهم المعيشية مع قرب الشهر الفضيل".



واثار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي حالة من القلق لدى الشارع من تداعياته على الاقتصاد في البلاد، مؤكدين ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاولات التلاعب باسعار الصرف وفضح الجهات التي تقف وراءها.



وبهذا الشأن اكد الخبير في الشؤون الاقتصادية، علي نعمة، تأثر شريحة الموظفين بشكل كبير بقرار خفض قيمة الدينار العراقي، مقدراً خسارة الموظف بحوالي 33% من الدخل بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار السلع الأساسية، والتي تستورد من الخارج بالدولار.



وكذلك تأثر قطاعات الأدوية والأغذية والقطاعات الأخرى، بشكل كبير بعد يومين من تطبيق قرار خفض أسعار العملة المحلية.



واستقرت اسعار صرف الدولار في العراق ليومين الماضيين حيث بلغ سعر الصرف الدولار مقابل الدينار العراقي بحسب بورصة بغداد 145.900.

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