شركة أمريكية تنتهك براءة الاختراع الخاصة بلقاح “سبوتنيك V”

2021/03/22 | 19:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن شركة أمريكية انتهكت براءة الاختراع الخاصة بلقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال المدير العام للصندوق كيريل دميترييف خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “إحدى الشركات الأمريكية التي تصنع اللقاحات انتهكت براءات اختراعنا.



لقد أخبرنا هذه الشركة بذلك ونريد بدء حوار.



لن نطالبهم بدفع أي مبالغ مالية في زمن الجائحة، لكننا بلا شك سندافع عن حقوقنا في الملكية الفكرية بكل جدية”.



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