الرئاسة اللبنانية تنفي تصريحات الحريري حول

2021/03/22 | 19:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الرئاسة اللبنانية، الاثنين، أن يكون الرئيس، ميشال عون، قد أصر على "الثلث المعطل" في مفاوضات تشكيل الحكومة، أو أنه أرسل قائمة أسماء إلى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

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