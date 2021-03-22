محافظ البصرة يعلن قرب تنفيذ خطة للحد من النزاعات العشائرية

2021/03/22 | 20:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا في البصرة، المحافظ اسعد العيداني، الاثنين، قرب تنفيذ عمليات تفتيش عن السلاح المنفلت في المناطق التي تشهد تجددا للنزاعات العشائرية.

وقال العيداني، في مؤتمر صحفي حضره مراسل NRT عربية اليوم، (22 آذار 2021)، انه "تم اعداد خطة مشتركة مع قيادتي العمليات والشرطة في المحافظة، لغرض تحديد أماكن النزاعات العشائرية وانتشار الأسلحة فيها لحصر السلاح بيد الدولة".

وأضاف، ان "قيادة عمليات البصرة تحركت سريعا تجاه اغلب النزاعات العشائرية التي حدثت مؤخرا للحد منها".

وشدد محافظ البصرة، على "ضرورة إيجاد الية لمسح المناطق التي تشهد تجددا للنزاعات" مشيرا الى ان "الأيام المقبلة ستشهد عمليات تفتيش عن السلاح في تلك المناطق".

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