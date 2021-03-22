الإعلام الأمني تعلن نتائج فعاليات أمنية نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية

2021/03/22 | 20:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، نتائج فعاليات أمنية نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر بيان للخلية، أن “قوة من قيادة عمليات بغداد شرعت بواجب بتفتيش وتطهير منطقة الطابي وعثرت على مضافتين و عبوة ناسفة محلية الصنع و تم تدميرهما موقعياً”.وأضاف أنه “في كركوك، توجهت قوة من الفرقة الخامسة في قيادة العمليات المشتركة المقر المتقدم بواجب دهم و تفتيش في وادي الكرحة و تم العثور على مضافة تحتوي على طباخين غازيين واواني طبخ وبندقية وافرشة و تم تدميرها موقعياً”.

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