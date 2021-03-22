المطلبي: وعود الكاظمي الخارجية كشفتها سياساته ومسؤولية استمراره تتحملها الكتل السياسية

2021/03/22 | 20:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

اكد السياسي المستقل، سعد المطلبي، الاثنين، ان رئيس الحكومة الانتقالية مصطفى الكاظمي انكشف امر انحيازه للخارج منذ البداية والكتل على علم بذلك.

وقال المطلبي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” حملة الوعود التي تقدم بها رئيس الحكومة الى الخارج بعد زيارته لامريكا كانت كافية لكشف توجهاته منذ البداية اضافة الى كون مرجعيته مكشوفة للكتل السياسية لاسيما التي وقعت على اختياره”.

واضاف، ان” العتب ليس على الكتل التي نصبته فحسب بل على تلك التي ما تزال داعمة لتوجهاته رغم الخطوات المتخبطة التي يقوم بها في ادارة عجلة البلاد والعملية السياسية برمتها وبالتالي تتحمل الاخيرة مسؤولية مايقوم به من خطوات مستقبلية”.

واشار الى ان” البرلمان بصورة عامة داعم لتواجهات الكاظمي من خلال تشريعاته وصمته تجاه مايقوم به”، مؤكدا، ان” عملية الانتقادات التي تصدر عنه للحكومة كذبة سياسية”.انتهى / 25ر

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