العثور على كدس 'مدفون' يضم 520 قنبرة هاون في بغداد

2021/03/22 | 20:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، العثور على كدس اعتدة مدفون في منطقة المعامل ببغداد.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود كدس اعتدة مدفون في الجرايشي بمنطقة المعامل، حيث باشرت قوة من الفوج الأول، لواء 39، وفصيل استطلاع اللواء 39، وبعد التفتيش والتدقيق تم العثور على الكدس".

وأشارت إلى أنه "احتوى على 520 قنبرة هاون مختلفة الأحجام، وتم طلب جهد هندسي لمعالجة الكدس".

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