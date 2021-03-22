الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بدعم قطاع السيارات

2021/03/22 | 20:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الصعود على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية جلسة اليوم الإثنين، بقيادة قطاع السيارات، ومع مراقبة أزمة الليرة التركية.

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