الاستخبارات العسكرية تعلن العثور على كدس “مدفون” يضم 520 قنبرة هاون في بغداد

2021/03/22 | 20:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، العثور على كدس اعتدة مدفون في منطقة المعامل ببغداد.وقالت المديرية في بيان تلقى “االنور نيوز” نسخة منه، إن “معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود كدس اعتدة مدفون في الجرايشي بمنطقة المعامل، حيث باشرت قوة من الفوج الأول، لواء 39، وفصيل استطلاع اللواء 39، وبعد التفتيش والتدقيق …

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