وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيرة الكويتي الأوضاع الإقليمية والدولية

2021/03/22 | 20:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ناقش وزير الخارجية فؤاد حسين، الاثنين، مع نظيره الكويتي أحمد الصباح، آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن مستجدات الاوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزير الخارجية فؤاد حسين أجرى اتصالاً هاتفياً مع الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، مُبدياً …

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