التخطيط: 79 مشروعاً استراتيجياً مدرجة بالموازنة

2021/03/22 | 20:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني أفصح وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد، اليوم الاثنين، عن مشاريع استراتيجية مدرجة في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.وقال حماد، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “المشاريع الاستراتيجية هي التي تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليار، ولدينا نحو 79 مشروعاً قيمته بهذه الحدود”، مبينا أن “جزءا كبيراً منها هي […]

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