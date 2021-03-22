ايران تعلق رسميا بعد أنباء اختطاف سفينة عراقية في المياه الإقليمية

2021/03/22 | 20:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المدير العام للشؤون البحرية

بمنظمة الموانئ والملاحة الإيرانية،

حسین عباس نجاد، الاثنين، اختطاف سفينة

عراقية في المياه الإقليمية الإيرانية.





واوضح نجاد، في تصريح لوكالة الانباء

الايرانية، (22 اذار

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