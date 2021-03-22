قصي منير مدربا للقاسم

2021/03/22 | 20:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عينت إدارة القاسم، المدرب الشاب قصي

منير، مدربا للفريق خلفا للمستقيل عادل

نعمة.





ويساعد منير، المدرب عدي عمران، وسيبدأ

الجهاز الجديد المشوار اعتبارا من

الجولة 26.





وسيقود منير الوحدة التدريبية ليو

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