الخالدي: الحكومة ارسلت موازنة غير مدروسة وتتحمل 70 بالمئة من اشكالاتها

2021/03/22 | 20:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الاثنين، بان الحكومة ارسلت موازنة غير مدروسة لمجلس النواب.

وقال الخالدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحكومة ارسلت الموازنة متاخرة جدا لمجلس النواب وكان المفروض ان تصل في ايلول من العام الماضي اضافة الى ذلك انها كانت غير مدروسة وتضمنت الكثير من الاشكالات”.

واضاف الخالدي،ان” 70% من الاشكالات في الموازنة حاليا تتحمل وزرها الحكومة بشكل مباشر لافتا الى ان الموازنة يفترض ان توضع من قبل خبراء مؤكدا بان ارباك المشهد الحالي لايخدم مصلحة العراق ويجب ان تسعى كل القوى النيابية والحكومية لايجاد حلول لكل الملفات العالقة في الموازنة والسعي لتنازلات متبادلة في اطار الوصول الى موازنة تخدم جميع الاطياف والمكونات وتراعي مصلحة وطن يمر بازمات متعاقبة وقوية”.

وكانت مجلس النواب قرر عقد جلسة رسمية السبت القادم لمناقشة الموازنة بعد اخفاق جهوده في حسمها قبل يومين”.انتهى 25 ف

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