أوقاف كردستان تقاضي شخصاً أهان ’صلاح الدين الأيوبي’ عبر بث مباشر

2021/03/22 | 20:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدمت مديرية التسامح الديني التابعة لوزارة الأوقاف في حكومة إقليم كردستان، الاثنين، شكوى رسمية إلى الادعاء العام بحق شخص أهان القائد التاريخي صلاح الدين الأيوبي.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 اذار 2021)، ان "التعايش الديني في إقليم كردستان هو أحد أهم أسس وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان الاستراتيجية، وهو مصدر افتخار لدى كافة سكان الإقليم".

واضاف البيان، انه "في يوم 19 من شهر آذار الجاري، قام شخص يقيم خارج أراضي الإقليم وعبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي بإهانة الشخصية الإسلامية الكردية صلاح الدين الأيوبي".

ولفت البيان "تواصلت الوزارة مع اتحاد علماء الدين الإسلامي والجهات المعنية والقانونية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا الشخص، ولكن عطلة عيد نوروز حالت دون ذلك، لذا فقد قررنا البدء بالإجراءات بعد انتهاء العطلة".

واوضحت الوزارة، أن "الممثل الرسمي للزردشتيين أدان هذا الفعل وأشار إلى أنه لا يمثل الزردشتيين وسلوكه مُعادٍ لقيم التعايش الديني".

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