إعلان من مدينة الطب في بغداد بشأن لقاح كورونا

2021/03/22 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن المنفذ التلقيحي في مستشفى دار التمريض مع قسم الصحة العامة بدائرة مدينة الطب، اليوم الاثنين، موعد جرعة التلقيح الثانية للملاكات العاملة في المجمع الطبي الذين جرى تلقيحهم بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا.

ودعا المنفذ التلقيحي في دائرة مدينة الطب، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، الملاكات العاملة بالمجمع الطبي الذين تم تلقيحهم بالجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19 شركة سينوفارم الصينية أيام 2 و 3 و 4 / 3/ 2021 في المنفذ التلقيحي في مستشفى دار التمريض الخاص، إلى ضرورة مراجعة نفس المنفذ.

واشار البيان إلى ضرورة اصطحاب الكوادر المعنية كارت التلقيح أيام 23 و 24 و 25/ 3/ 2021، وذلك لاخذ الجرعة الثانية بعد اكمالهم 3 أسابيع، وحسب التأريخ المثبت في كارت اللقاح.

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