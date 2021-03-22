بوتين يرد على انتقادات أوروبية للقاح

2021/03/22 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

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استنكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانتقادات التي وجهتها المفوضية الأوروبية إلى لقاح «سبوتنيك-في» الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.وقال بوتين في اجتماع متلفز «نحن لا نجبر أحداً على فعل أي شيء (...) لكننا نتساءل عن المصالح التي يدافع عنها هؤلاء الأشخاص، هل هي المتعلقة بشركات الأدوية أم بمصالح المواطنين الأوروبيين؟» مشيراً إلى أنه سيأخذ اللقاح غداً الثلاثاء.واتّهم مصنّعو اللقاح الروسي المضاد لكورونا مفوض السوق الداخلية الأوروبية تيري بريتون بـ"التحيّز"، بعدما قال إن الاتحاد الأوروبي ليس بحاجة لـ"سبوتنيك-في".وفي تصريحات أدلى بها لشبكة "تي إف1" التلفزيونية الفرنسية، مساء أمس الأحد، قال بريتون "لا حاجة لنا إطلاقاً بسبوتنيك-في".واتّهم صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي دعم تطوير لقاح «سبوتنيك-في»، بريتون ب«التحيز بشكل واضح» ضد اللقاح لأنه روسي.وأفاد الصندوق على تويتر "المفوض العزيز بريتون، توقف رجاء عن التحيز.



يريد الأوروبيون لقاحات آمنة وفعالة، وهو ما فشلت حتى الآن في توفيره".وأضاف أنه تم ترخيص استخدام «سبوتنيك-في» في 54 دولة.وبدأت وكالة الأدوية الأوروبية النظر في مسألة ترخيص اللقاح الروسي، في خطوة رئيسية باتّجاه إقراره كأول لقاح مضاد لكورونا غير غربي يستخدم في التكتل الذي يضم 27 بلداً.وأفاد الصندوق الروسي أنه إذا كانت تصريحات بريتون "موقفاً رسمياً للاتحاد الأوروبي، فرجاء أبلغونا حتى لا يكون هناك أي سبب لانتظار ترخيص وكالة الأدوية الأوروبية بسبب تحيزكم السياسي.



سنواصل إنقاذ حياة الناس في دول أخرى".وسجّلت روسيا لقاح «سبوتنيك-في» في أغسطس الماضي.ونشرت مجلة «لانسيت» الطبية نتائج تظهر بأن اللقاح آمن وفعال بنسبة 90 في المئة.

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