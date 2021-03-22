"تيلغرام" يدخل نادي منافسي "كلوب هاوس"

2021/03/22 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أطلق تطبيق «تلغرام» الشهير للمحادثات عبر الانترنت، ميزة جديدة تشبه منصة «كلوب هاوس» تسمى «فويس شات 2»، تتيح للمستخدمين إجراء جلسات دردشة صوتية حيّة مع عدد غير محدود من المشاركين.



وتتضمّن الخدمة ميزات أخرى مثل القدرة على تسجيل المحادثات الصوتية وآلية رفع اليد (لطلب الكلام على شاكلة «كلوب هاوس») والروابط الدعوية وعناوين الدردشة الصوتية.

وتماماً مثل «كلوب هاوس»، يحق للمستخدم المسؤول اختيار المستمع الذي يمكنه المشاركة من خلال عرض السيرة الذاتية للمستمع.



ويسمح «تلغرام» لمدراء المجموعات والقنوات بإنشاء روابط تساعد المشاركين على الانضمام مباشرة إلى المكالمة الصوتية.



إلى جانب ذلك، يمكن للمدراء إنشاء روابط منفصلة للمتحدثين والمستمعين لمراقبة الحديث.



ويسمح التطبيق أيضاً للمشاهير بالحفاظ على خصوصيتهم من خلال السماح لهم بالانضمام إلى جلسة محادثة باستخدام اسم قناتهم على «تلغرام».

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